Alone in the Dark, un gioco che tutti aspettano: prologo stand-alone gratis disponibile

Il piano a lungo termine per l'iconica serie horror di Alone in the Dark continua a prendere piede tra le alte aspettative del pubblico ed il desiderio di THQ Nordic di lavorare su nuovi progetti legati al noto franchise. Il futuro della serie è alquanto florido ed è tempo di festeggiarlo con l'arrivo di Alone in the Dark nel prossimo futuro.

Il THQ Nordic Showcase 2023 che abbiamo seguito in live su Twitch è stato ricco di sorprese, soprattutto per i fan della grande avventura di stampo orrorifica apprezzata negli anni. Tra rumor, speculazioni, conferme ufficiali e quant'altro, il periodo antecedente alla giornata di oggi è stato caratterizzato da numerose notizie relative al futuro dell'atteso progetto che si colloca a metà tra un remake ed un reboot: il ritorno di Alone in the Dark è stato atteso a lungo e il momento della verità si fa sempre più vicino.

Mentre i fan hanno avuto modo di giocare e portare a compimento Alone in the Dark Prologue nel corso dei mesi precedenti, con "questa lettera d'amore all'originale di THQ Nordic e Pieces Interactive che presentano una reinterpretazione del classico gioco survival horror Alone in the Dark", adesso è giunto il momento che tutti desideravano da tempo: Alone in the Dark è tornato e può essere già preordinato.

Alone in the Dark uscirà il 25 ottobre 2023, in concomitanza di un periodo ricco di grandi produzioni pronte a giungere sul mercato videoludico da diverso tempo a questa parte. Manca ancora qualche mese alla pubblicazione del nuovo Alone in the Dark ma, nel frattempo, tutti i giocatori hanno modo di poter provare con mano Alone in the Dark Prologue, un'avventura gratis che anticipa al grande arrivo dei prossimi mesi.