Da Alone in the Dark a Gothic: tutti gli annunci dell'evento THQ Nordic

Si è appena concluso lo showcase di THQ Nordic, un evento in diretta streaming durante il quale il publisher ha avuto l'opportunità di svelare al pubblico una ricca serie di progetti in via di sviluppo, alcuni dei quali sembrano promettere molto bene.

Il protagonista assoluto della serata, anticipato già dai leak, è stato ovviamente il reboot di Alone in the Dark, la storica serie di survival horror targata Infogrames che tornerà su PC e console di ultima generazione con una nuova avventura piena di rimandi al primo capitolo e non solo (nel trailer è possibile vedere la piccola Grace, personaggio di grande rilevanza nel secondo e nel terzo capitolo).

Anche gli strategici hanno avuto spazio nel corso della diretta, vista la presenza di Tempest Rising, un RTS ispirato ai vecchi classici e ambientato in una versione alternativa del presente, in cui tre diverse fazioni lottano per aggiudicarsi una preziosa risorsa aliena. Si è mostrato con un trailer anche Jagged Alliance 3, strategico a turni a base di mercenari in arrivo solo su PC. È poi giunto il turno di The Valiant, altro strategico in tempo reale ambientato in Europa durante il Medioevo. A chiudere la parentesi dedicata al genere troviamo Knights of Honor II: Sovereign, il cui nuovo trailer ribadisce l'arrivo imminente del gioco su Steam.

È poi giunto il turno del reveal di Space for Sale, un'avventura spaziale che prevede la presenza di un mondo generato proceduralmente e di un gameplay sandbox basato sull'esplorazione e la sopravvivenza. Three Fields Entertainment, team responsabile di alcuni Burnout e Need For Speed, ha poi svelato al pubblico il suo Wreckreation, un racing game dall'animo arcade in cui il giocatore può sia gareggiare che creare i circuiti. Altro titolo di corse mostrato all'evento è stato Stunfest World Tour, di cui è stata annunciata una fase di test per il prossimo fine settimana alla quale gli utenti possono iscriversi tramite la pagina ufficiale Steam.

Dopo una lunga assenza dalle scene, anche il remake di Gothic è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer, che ne annuncia l'uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.Un altro ritorno è stato quello di Outcast 2 A New Beginning con un trailer inedito, il quale ci ricorda che il gioco arriverà presto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tra i giochi noti al pubblico troviamo anche SpongeBob The Cosmic Shake con un video gameplay che mostra alcune delle aree esplorabili nel platform 3D di prossima uscita. Gli amanti del wrestling saranno poi felici di vedere il primo filmato di gameplay di AEW Fight Forever, titolo in sviluppo presso Yuke's, software house orientale nota per aver collaborato per anni con la WWE. A presentarsi di nuovo al pubblico è stato poi Destroy All Humans! 2 - Reprobed con un nuovo trailer, il quale ribadisce che il titolo approderà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 30 agosto 2022. A proposito di giochi imminenti, i fanatici dei simulatori di caccia potranno a breve mettere le mani su Way of the Hunter, in arrivo il prossimo martedì 16 agosto solo su PC e console di ultima generazione.