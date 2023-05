Alone in the Dark, grandi novità in arrivo: svelato l'evento Spotlight, ecco data e ora

Le anticipazioni degli insider sull'arrivo imminente di un nuovo evento di Alone in the Dark trovano conferma nel teaser confezionato da THQ Nordic per annunciare ufficialmente uno Spotlight dedicato al reboot della serie horror.

Lo spettacolo digitale approntato dal publisher europeo alzerà nuovamente il sipario sull'avventura a tinte oscure che Pieces Interactive sta sviluppando per riportare in auge questa storica proprietà intellettuale.

Lo Spotlight di Alone in the Dark sarà quindi un'occasione per scoprire dei dettagli inediti sul gameplay e sul canovaccio narrativo dell'incubo interattivo che attende tutti i fan del genere. La speranza degli appassionati è ovviamente quella di assistere a tante scene ingame, grazie alle quali poter capire la portata del lavoro svolto dai ragazzi di Pieces Interactive per attualizzare ed evolvere questa iconica IP.

L'appuntamento con il prossimo Spotlight di Alone in the Dark è previsto per le ore 02:00 italiane di venerdì 26 maggio, una vera e propria 'notte horror' da trascorrere insieme a tutti coloro che attendono con interesse e curiosità il ritorno dell'avventura horror di THQ Nordic su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sulla storia di Alone in the Dark, una pietra miliare dei survival horror.