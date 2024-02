Alone in the Dark: Jodie Comer e David Harbour nel dietro le quinte dell'horror

Dopo averci introdotto oltre i cancelli di Villa Derceto nell'ultimo trailer di Alone in the Dark, Pieces Interactive e THQ Nordic ci portano nel dietro le quinte dell'horror game, in compagnia di Jodie Comer e David Harbour.

Il filmato, che come di consueto potete visionare in cima alla notizia, ci porta nuovamente nei meandri oscuri di Alone in the Dark. Pur presentandosi fondamentalmente come un'esperienza horror, Jodie Comer e David Harbour ci spiegamo come l'avventura curata da Pieces Interactive mostrerà varie sfacettature, e non mancheranno momenti di leggerenza, ironia o scoperta.

"Unisciti a Jodie Comer e David Harbour mentre si avventurano nel terrificante mondo di Alone in the Dark in questo sguardo esclusivo dietro la façade di Derceto Manor. Guardali discutere del lavoro su un videogioco e condividere le loro esperienze nel dare vita ai loro personaggi, Emily Hartwood e Edward Carnby", recita la descrizione fornita da THQ Nordic.

Il video dietro le quinte ci consente di avere un nuovo assaggio di Alone in the Dark, che ricordiamo sarà disponibile a partire dal 20 marzo di quest'anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam Dekc. Nell'attesa del debutto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Alone in the Dark per ulteriori approfondimenti sull'horror di THQ Nordic.