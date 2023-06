Alone in the Dark anche per i neofiti: non serve conoscere la serie per capire la storia

THQ Nordic ha confermato che Alone in the Dark sarà disponibile dal 25 ottobre 2023: l'iconico brand horror si prepara dunque a fare il suo ritorno dopo molti anni di assenza attraverso il remake del capostipite pubblicato originariamente nel 1992. Ed anche per questo, non è necessario conoscere la serie o il gioco originale.

A confermarlo è l'associated producer Andreas Schmiedecker spiegando che, pur rifacendosi al primo episodio, la storia del Remake prende una direzione originale che sarà pienamente godibile non solo per i veterani di Alone in the Dark, ma anche per chi si avvicina per la prima volta al brand. "Sebbene ci siamo basati molto su elementi e personaggi del gioco del 1992, e la nostra storia inizia in maniera molto simile all'originale, abbiamo in verità creato una trama unica che riprende le premesse del capostipite portandole ad un nuovo livello. Se ricordate la storia originale troverete tantissimi indizi e riferimenti oltre ad un paio di sorprese, se siete nuovi giocatori vi godrete la trama senza la necessità di alcuna conoscenza pregressa", assicura Schmiedecker.

Il nuovo Alone in the Dark fungerà dunque da punto di ripartenza per il brand, fermo dal 2015, anno in cui venne pubblicato il fallimentare Alone in the Dark Illumination. Il gioco sviluppato da Pieces Interactive sta prendendo sempre più forma, e si aspetta dunque con curiosità l'esordio ad ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per ulteriori dettagli non perdetevi il nostro speciale su Alone in the Dark, dove celebriamo il ritorno del padre di tutti i survival horror.