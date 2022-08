Alone in the Dark, le origini: alla riscoperta dell'horror classico

In occasione dell'annuncio del reboot di Alone in the Dark nella cornice del THQ Nordic Showcase, riscopriamo le caratteristiche del primo, indimenticabile capitolo dell'avventura horror di Infogrames lanciata nel 1992.

Considerato da molti come il capostipite dell'horror videoludico moderno, Alone in the Dark ha segnato intere generazioni di giocatori e suggerito a innumerevoli schiere di sviluppatori la via maestra da imboccare per dare vita a esperienze interattive altrettanto terrorizzanti e immersive.

Dall'utilizzo sapiente delle inquadrature fisse e dinamiche per elevare la tensione all'interazione con lo scenario per risolvere enigmi o analizzare documenti con cui arricchire il canovaccio narrativo, il capolavoro di Infogrames ha saputo fondere con intelligenza i GDR testuali alle avventure punta e clicca, unendo al tutto una narrazione non lineare e un gameplay emergente per elevare ulteriormente il pathos e il coinvolgimento dell'utente.

Nel nostro speciale su Alone in the Dark, la pietra miliare del genere horror, Francesco Mocerino ripercorre la storia della serie partendo proprio dal suo iconico capitolo introduttivo, una gemma thrilling che ha contribuito a ridefinire i canoni delle esperienze a tinte oscure e fatto da apripista a IP come Resident Evil e Silent Hill.