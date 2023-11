Alone in the Dark: sulle orme di Jeremy nel nuovo video gameplay

Le porte di Villa Derceto si riaprono nel nuovo, inquietante video gameplay di Alone in the Dark confezionato da THQ Nordic e Pieces Interactive per reimmergerci nelle atmosfere a tinte oscure di questa reinterpretazione del cult anni '90.

Il filmato datoci in pasto dagli sviluppatori di Magicka 2 prende spunto proprio dal primo, indimenticabile horror Alone in the Dark per ripercorrere il viaggio compiuto da Emily Hartwood, alla disperata ricerca di suo zio.

Con l'aiuto dell'investigatore privato Edward Carnby, Emily dovrà addentrarsi nei meandri di questa struttura situata nel sud degli Stati Uniti e fare appello a tutto il suo coraggio per fronteggiare mostri pericolosi e portali che conducono verso mondi infernali.

Come mostratoci nei precedenti trailer, anche stavolta il team Pieces Interactive tratteggia il canovaccio narrativo concentrandosi sugli elementi che andranno a caratterizzarne l'esperienza di gioco, tra dialoghi con personaggi carismatici e attività investigative alternate agli scontri con le creature d'ombra che infestano il maniero. Il tutto, immerso nella fitta rete di intrighi, enigmi e colpi di scena tessuta da Mikael Hedberg, l'autore di SOMA e Amnesia.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il ritorno di Alone in the Dark, il padre di tutti i survival horror, è atteso per il 14 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.