Alone in the Dark: un nuovo oscuro trailer per celebrare Halloween

Dopo l'annuncio ufficiale giunto ad agosto con cui THQ Nordic ha esaudito il sogno dei tanti fan in attesa di un ritorno del franchise horror, Alone in the Dark torna a mostrarsi con un nuovo trailer, giusto in tempo per le celebrazioni di Halloween 2022.

In via di sviluppo presso gli studi di Pieces Interactive, Alone in the Dark è la nuova declinazione della serie survival horror resa celebre in passato da Infogrames. Il nuovo filmato pubblicato dal publisher THQ Nordic ci consente di posare per brevi istanti gli occhi su Villa Derceto, il misterioso luogo in cui Emily Hartwood si addentrerà alla ricerca del suo zio scomparso con l'aiuto dell'investigatore Edward Carnby. L'oscuro edificio ci porterà ad incrociare strani abitanti, temibili mostri e passaggi occulti che ci condurranno verso mondi da incubo.

Il gioco viene descritto dagli autori come una vera e propria reinterpretazione del capostipite della serie divenuto nel corso dei decenni un cult per gli appassionati, nonché una lettera d'amore per tutti gli amanti del genere survival horror. Ci viene inoltre promessa una grande esperienza horror psicologica, scritta da Mikael Hedberg, già autore degli apprezzati Amnesia e SOMA.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Alone in the Dark sarà pubblicato da THQ Nordic su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento siamo ancora privi di una finestra di lancio. Per saperne di più sul progetto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Alone in the Dark.