Alone in the Dark su PC, PS5 e Xbox Series X|S: la clip natalizia è davvero 'mostruosa'!

Dopo averci fatto seguire le orme di Jeremy nel video gameplay di Alone in the Dark, THQ Nordic e Pieces Interactive si riaffacciano sui social per augurare buone feste a tutti i fan di avventure horror condividendo una nuova clip dell'esperienza a tinte oscure in arrivo nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'ultimo filmato propostoci dall'editore europeo e dagli sviluppatori di Magicka 2 riapre una finestra sull'universo horror di Alone in the Dark per farci ammirare alcuni degli spaventosi abomini che infestano Villa Derceto, la magione che dovremo esplorare insieme a Emily e all'investigatore privato Edward Carnby.

La reinterpretazione del cult anni '90 promessaci da Pieces Interactive sarà ancora più immersiva e 'viscerale', con tanti misteri da scoprire e una tensione costante da avvertire addentrandoci a Villa Derceto per incrociare personaggi carismatici e mostri d'ogni forma. Le attività investigative e i combattimenti che ci terranno impegnati per tutta la campagna principale formeranno una fitta rete di intrighi, enigmi e colpi di scena tessuta da Mikael Hedberg, l'autore di Amnesia e SOMA.

Il lancio di Alone in the Dark è fissato per il 20 marzo del 2024, tanto su PC quanto su piattaforme Microsoft e Sony di ultima generazione. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Alone in the Dark, il ritorno del padre di tutti i survival horror.