Alone in the Dark prende le distanze da Resident Evil, Dead Space e gli horror moderni

Quando mancano ancora tre mesi al lancio, l'Associate Producer di THQ Nordic Andreas Schmiedecker ha svelato alcuni retroscena sullo sviluppo di Alone in the Dark, che a ottobre segnerà il ritorno sulle scene di uno degli antesignani del genere horror.

Durante lo sviluppo del gioco, i ragazzi di Pieces Interactive si sono resi conto d'avere per le mani un'IP storica: "Come ben sapete, Alone in the Dark ha in realtà preceduto tutti gli altri franchise di survival horror popolari, settando quelli che poi sono diventate le tradizioni e le regole dell'intero genere", ha specificano Schmeidecker. Per questo motivo, quando l'intervistatore gli ha chiesto di mettere a confronto la sua opera con giochi come Resident Evil e Dead Space, il produttore associato ha rivelato che il team ha preferito riportare in auge Alone in the Dark guardando al passato della serie, piuttosto che agli attuali esponenti del panorama horror.

"Siamo entusiasti all'idea di riportare in auge Alone in the Dark - e crediamo che edificare sulle basi dell'originale è quello che rende la nostra re-immaginazione (la nostra 'lettera d'amore all'originale') così interessante e unica. E mentre altri giochi survival horror si addentrano maggiormente nella componente del terrore, noi restiamo fedeli alla tradizione dell'horror psicologico - e a tal proposito siamo fortunati ad avere David Harbour e Jodie Comer a bordo, che con le loro affascinanti interpretazioni convinceranno appieno coloro che acquisteranno il gioco per godersi la storia".

David Harbour, noto per Stranger Things e Black Widow, e Jodie Comer, vista in The Last Duel e Killing Eve, hanno prestato voce, fattezze e movenze ai due protagonisti di Alone in the Dark, Edward Carnby ed Emily Hartwood, che si addentrano nella Villa Derceto alla ricerca dello zio della donna.

Nell'ambito della stessa chiacchierata Schmeidecker, ha anche parlato del focus su enigmi ed esplorazione di Alone in the Dark. Prima di lasciarvi all'approfondimento di quest'altro aspetto della produzione, ricordiamo che il lancio è fissato per il 25 ottobre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Nell'attesa potete scaricare la demo prologo gratis di Alone in the Dark.