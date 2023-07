Alone in the Dark: priorità a enigmi ed esplorazione, ma non mancheranno 'intensi scontri'

THQ Nordic e Pieces Interactive rivelano sempre più dettagli sul nuovo Alone in the Dark, riavvio della storia serie horror in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S il prossimo 25 ottobre. E dopo aver rivelato quanto dovrebbe durare Alone in the Dark, spazio ora a dettagli sul suo gameplay vero e proprio.

Nel corso di un'intervista con il portale Gaming Bolt l'associate producer di THQ Nordic, Andreas Schmiedecker, ha confermato che l'attesa avventura horror darà particolare priorità all'esplorazione ed alla risoluzione di enigmi, sebbene tuttavia ci sarà spazio anche per intensi scontri nel corso della partita.

"Con Alone in the Dark puntiamo ad un'equa distribuzione degli elementi cardine tipici dei survival horror, quali combattimenti, esplorazione, puzzle e storia, ma ci sarà una tendenza lievemente maggiore verso l'esplorazione ed i rompicapi", afferma Schmiedecker specificando che "pur non essendo i combattimenti il focus principale del gioco, saranno comunque tosti ed intensi". Insomma, aspettiamoci impegnative battaglie contro le mostruose creature che popolano Alone in the Dark, anche se gli obiettivi principali da seguire saranno altri: "Crediamo che il concetto della 'casa infestata' sia l'elemento chiave di ciò che rende Alone in the Dark interessante e speciale, pertanto esplorare Derceto, incontrare i residenti, trovare chiavi ed indizi, ed accedere ad aree in precedenza bloccate rivestiranno un ruolo sostanziale all'interno dell'esperienza", sottolinea l'associate producer.

In ogni caso Schmiedecker assicura che gli sviluppatori vogliono venire incontro anche alle esigenze di chi vuole giocare in maniera più rapida senza soffermarsi troppo a lungo sui rompicapi, confermando la presenza nel gioco di più aiuti facoltativi che potrebbero velocizzare la risoluzione degli enigmi e dell'esplorazione per chi ne ha necessità.

Lato tecnico, invece, è stato rivelato che Alone in the Dark avrà una modalità a 60fps, in aggiunta all'opzione a 30fps per chi predilige il massimo dettaglio grafico.