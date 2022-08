Alone in the Dark è pronto a tornare? The Snitch fa sperare in un annuncio imminente!

Il mito di Edward Carnby è piombato nell'immaginario videoludico nell'ormai lontano 1992, con la pubblicazione del capitolo inaugurale della serie Alone in the Dark su PC e Mac.

Da allora, il survival horror ha portato i giocatori a investigare i misteri sovrannaturali degli Stati Uniti d'America degli anni Venti, poi abbandonati in favore di un'ambientazione più contemporanea. Da inquietanti rimandi a H. P. Lovecraft sino a disturbanti mutazioni scatenate da radioattività, il buon Edward Carnby è finito persino sul grande schermo, grazie ad una trasposizione cinematografica con protagonista Christian Slater.

Ed è proprio dalla pellicola che si origina una nuova speranza per i fan rimasti orfani della serie Alone in the Dark, il cui ultimo capitolo numerato risale al 2001. Come potete verificare in calce a questa news, The Snitch (insider con legami con Tom Henderson e che già aveva anticipato il reveal di The Last of Us: Parte I) ha infatti pubblicato un cinguettio decisamente stuzzicante. Nel Tweet, si riporta una delle battute più note del film Alone in the Dark, "Being afraid of the dark is what keeps most of us alive".



Come facilmente prevedibile, l'avvistamento del messaggio da parte degli appassionati ha immediatamente scatenato speranze per un ritorno della storica serie videoludica. La proprietà dell'IP è attualmente in mano a THQ Nordic, che ha acquistato i diritti di Alone in the Dark nel 2018. Ora, con lo showcase estivo di THQ Nordic in programma per la giornata di venerdì 12 agosto 2022, la speranza è che possa arrivare una conferma del ritorno in scena di Edward Carnby!