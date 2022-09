Alone in the Dark: il reboot è in preordine su Amazon

Alone in the Dark è un videogioco ideato da Frédérick Raynal e pubblicato da Infogrames nel 1992. Si tratta di uno dei primi esempi di survival horror, genere diventato poi famoso grazie alla serie Resident Evil, pubblicato inizialmente per MS-DOS, è stato successivamente poi convertito per altre piattaforme.

Dal THQ Nordic Digital Showcase 2022 è arrivata successivamente la conferma del nuovo capitolo della saga horror, un vero e proprio reboot della serie. Il gioco, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata, è ora preordinabile su Amazon al prezzo di 59,99 euro per PS5, PC e Xbox Series X. Di seguito i link ai preordini:

Esplora la villa di Derceto in questa rivisitazione di Alone in the Dark, una lettera d'amore per il classico gioco horror di culto degli anni 90. Ritorna alle radici dell'horror psicologico e sperimenta un viaggio degno del gioco che ha dato vita al genere.

Tuffati in un mondo ricco di suoni che ti daranno i brividi con un'angosciante e ispirata colonna sonora. Goditi l'emozione di una sopravvivenza disperata in un mondo dove la realtà sta venendo meno, dove il male si cela in ogni ombra e le munizioni sono scarse. Vivi un incubo dalla prospettiva di Emily Hartwood o Edward Carnby e svela gli oscuri segreti di una villa gotica.