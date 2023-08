Alone in the Dark stuzzica i fan con il 'Dark Man': novità a brevissimo

Alone in the Dark è atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S per il prossimo 25 ottobre, ma intanto THQ Nordic non perde occasione per mantenere alta l'attenzione dei fan e dei neofiti verso il nuovo gioco della serie che riporterà in scena il franchise dopo tanti anni di assenza.

Il publisher pubblica un nuovo teaser trailer incentrato sull'atteso survival horror, introducendoci nello specifico la misteriosa figura dell'inquietante Dark Man: "Non pronunciare il suo nome, lui ascolta sempre", recita la descrizione del filmato rendendo l'oscura figura ancora più misteriosa e temibile. Il breve filmato è però il preludio per una nuova presentazione ancora più grande di Alone in the Dark, che è letteralmente dietro l'angolo.

THQ Nordic e lo sviluppatore Pieces Interactive mostreranno un filmato più ricco e corposo nella giornata di mercoledì 2 agosto 2023, che ci offrirà uno sguardo ancora più approfondito al Dark Man ed al suo ruolo all'interno dell'avventura. L'avventura horror prende dunque sempre più forma, e sembra voler attirare l'attenzione dei puristi del genere in ogni sua componente: gli autori hanno già confermato che Alone in the Dark prenderà le distanze dagli horror moderni come gli attuali Resident Evil o Dead Space per offrire un'esperienza più classica e vicina alle atmosfere del passato.

THQ Nordic ha inoltre piani a lungo termine per Alone in the Dark e non ha escluso l'arrivo di ulteriori progetti in futuro. Per adesso però aspettiamo il 2 agosto ed il nuovo filmato esteso.