Alone in the Dark: THQ Nordic illustra le novità tra storia, personaggi e gameplay

Contestualmente alla pubblicazione del video reveal di Alone in the Dark, la dirigente di THQ Nordic Liz Pieri ha snocciolato tutta una serie di dettagli sulle principali novità che interesseranno la storia, le ambientazioni, i personaggi e il gameplay dell'ambiziosa avventura horror in sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Dalle colonne del PlayStation Blog, la responsabile della divisione marketing nordamericana di THQ Nordic ha ricordato la straordinaria eredità di Alone in the Dark, una serie che ha fatto da apripista a iconiche IP horror come quelle di Resident Evil e Silent Hill.

Citando il lavoro che sta portando avanti il team di Pieces Interactive, Pieri ha confermato che il reboot di Alone in the Dark proporrà una storia completamente originale che incorporerà al suo interno i personaggi, i temi e i luoghi della trilogia originaria: l'esponente di THQ Nordic precisa perciò che "non sarà richiesta alcuna conoscenza preliminare dei titoli originari per godersi il nuovo Alone in the Dark, anche se i fan della serie troveranno in esso molte cose familiari".

Fatto questo dovuto preambolo, Pieri entra poi nel merito dei contenuti di Alone in the Dark specificando che il titolo si rifarà alla tradizione letteraria e artistica delle opere ambientate nel sud gotico americano degli anni '20 del secolo scorso, profondamente influenzate dal genio creativo del maestro dell'horror H.P. Lovecraft. L'esplorazione della magione Derceto coinvolgerà sia Emily Hartwood che Edward Carnby, con tante creature da affrontare (sia inedite che ricostruite dalla trilogia originale).

Quanto al gameplay, la dirigente di THQ Nordic rimarca la natura survival horror dell'esperienza di gioco offerta dal reboot di Alone in the Dark e sottolinea come nel titolo verrà dato ampio spazio all'esplorazione delle ambientazioni, alla scoperta degli enigmi e alla tensione restituitaci dagli scontri con i mostri e le creature soprannaturali che ci daranno la caccia.

Per un ulteriore approfondimento sui temi trattati dall'esponente di THQ Nordic, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro ultimo speciale sul ritorno dell'horror Alone in the Dark.