Alone in the Dark, THQ Nordic rivela i requisiti di sistema su PC: si punta ai 4K 60 FPS

THQ Nordic ha dato il benvenuto a Villa Derceto con il trailer di alone in the Dark pubblicato a inizio anno. Dopo due mesi dal video in questione, però, è giunto il momento di preparare le proprie macchine da gioco per scoprire nel dettaglio cos'ha da offrire l'avventura realizzata dai ragazzi di Pieces Interactive. Alone in the Dark si avvicina.

Ma quali sono le configurazioni consigliate per far girare Alone in the Dark su PC? Fino ad alcune ore fa non si conosceva la risposta a questa domanda, ma a meno di 48 ore dal debutto del titolo ci sono novità in tal senso: dall'account X di Alone in the Dark arrivano tutti i dettagli sulle componenti necessarie per provare questa nuova esperienza con i requisiti minimi, raccomandati e ultra. Volete saperne di più? Allora vi invitiamo all'elenco che trovate qui a seguire:

Configurazione di sistema per Alone in the Dark - dettagli al minimo

GPU: GeForce GTX 1050 Ti/ Radeon RX 570.

CPU: Ryzen 3 3100/ Core i3-8300;

8 GB di Ram;

Windows 10/11 a 64bit;

50 GB di spazio nell'SSD.

Questa configurazione permetterà di far girare Alone in The Dark a 1080p 30 FPS.

Requisiti consigliati

GPU: GeForce TRX 2060 / Radeon RX 5700 XT;

CPU: Ryzen 7 3700X / Core i5-12400;

16 GB di Ram;

Windows 10/11 a 64bit;

50 GB di spazio nell'SSD.

Quest'altra configurazione, invece, permetterà di far girare Alone in The Dark a 1080p 60 FPS. Infine, quelle che seguiranno sono le specifiche tecniche per far girare il titolo a dettagli massimi:

GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6700 XT e Ryzen 7 5700X / Core i7-12700F per avere una risoluzione 1440p e 60 FPS;

GeForce RTX 4070 / Radeon RX 7900 XT e Ryzen 5 7600 / Core i5-13600KF per avere una risoluzione 2160p e 60 FPS.

Manca ormai pochissimo al lancio del titolo e, in occasione del suo debutto, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato ad Alone in the Dark e al ritorno del padre di tutti i survival horror videoludici.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su