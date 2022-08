Alone in the Dark è tornato! L'annuncio di THQ Nordic vittima di un grande leak

Il teaser a tema Alone in the Dark pubblicato dal noto insider The Snitch si è infine rivelato essere veritiero. In anticipo sulle tempistiche previste da THQ Nordic, il ritorno del survival horror è stato infatti confermato da un retailer belga.

Sulle pagine dello store europeo Smartoys, è infatti attualmente già disponibile per il preordine il nuovo Alone in the Dark. In quello che sembrerebbe collocarsi a metà strada tra un reboot e un remake del primo capitolo della saga, Edward Carnby ed Emily Hartwood saranno entrambi personaggi giocabili, per una nuova avventura ambientata negli USA degli anni Venti.



Nel sud degli Stati Uniti, lo zio della co-protagonista è misteriosamente scomparso: circostanza che porterà il nostro detective privato ad entrare in scena. È dunque tempo di varcare la porta di Derceto, un ospedale psichiatrico che pare celare oscuri segreti. Dettaglio interessante, la nuova sceneggiatura di Alone in the Dark sarà firmata da Mikael Heberg, già autore di SOMA e Amnesia.



Sul portale di Smartoys, sono inoltre disponibili screenshoot e ulteriori dettagli:

Per il momento, sul portale non è indicata una precisa data di uscita, ma un place holder collocato al 31 marzo 2023 lascia presumere che il prossimo anno possa essere la finestra di debutto prescelta da THQ Nordic. Stando a Smartoys, Alone in the Dark vedrà la luce su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S.