Alone in the Dark: il nuovo trailer ci dà il benvenuto a Villa Derceto

Dopo aver invitati a esplorare Villa Derceto di Alone in the Dark insieme ad Emily, THQ Nordic pubblica un trailer che alza nuovamente il sipario sul prossimo capitolo della serie che ha dato origine al fenomeno videoludico dei survival horror.

Il filmato propostoci dagli autori di Magicka 2 tratteggia i contorni dell'esperienza narrativa a tinte oscure da vivere insieme a Edward Carnby ed Emily Hartwood esplorando Villa Derceto e le ambientazioni limitrofe.

Nel corso dell'avventura dovremo interagire con tanti personaggi secondari, risolvere rompicapi e combattere entità mostruose, il tutto nella speranza di venire a capo dell'enigma rappresentato dalla scomparsa dello zio di Emily.

Il ricovero per malati mentali che farà da sfondo all'odissea horror di Edward ed Emily assumerà i contorni di un vero e proprio incubo interattivo, con reami da incubo generati dal diabolico male che infesta Villa Derceto. L'intenzione dichiarata del team Pieces, d'altronde, è quella di spronare i fan vecchi e nuovi del genere a "ritornare alle radici dell'horror psicologico e sperimentare un viaggio degno del gioco che ha dato origine al genere".

Chi vorrà immergersi in questo girone dantesco di follia, mistero e terrore, non dovrà fare altro che attendere il lancio di Alone in the Dark, previsto per il 20 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al nuovo video, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Alone in the Dark, il ritorno del padre di tutti i survival horror.