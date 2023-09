Alone in the Dark: troppa concorrenza ad ottobre, l'horror rinviato a gennaio 2024

Con un messaggio da poco pubblicato sui canali social del gioco, THQ Nordic ha annunciato che Alone in the Dark, la reinterpretazione del primo storico capitolo della serie survival horror, non uscirà più il 25 ottobre come previsto.

Come potete osservare dando uno sguardo al post Twitter che trovate in calce, Alone in the Dark è stato rinviato dal publisher THQ Nordic e dagli sviluppatori di Pieces Interactive al 16 gennaio del 2024. Stando alle parole condivise all'interno del cinguettio, sembrerebbe che la decisione sia stata presa non perché il titolo abbia particolarmente bisogno di ulteriori rifiniture, bensì a causa della fitta concorrenza che si verrà a creare nel mese di ottobre.

"I giochi horror prosperano grazie al misterioso abbraccio della solitudine, qualcosa che è impossibile da ottenere in un mese di gioco impegnativo come ottobre", recita il messaggio di THQ Nordic e Pieces Interactive. "Per garantire a tutti un'esperienza mozzafiato, abbiamo deciso di spostare l'uscita di Alone in the Dark al 16 gennaio 2024".

Sono davvero numerose e invitanti le uscite videoludiche attese per il mese di ottobre, tra cui Assassin's Creed Mirage, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros Wonder, Lords of the Fallen e Alan Wake 2, quest'ultimo rinviato di pochi giorni per le stesse motivazioni.