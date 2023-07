Alone in the Dark, è ufficiale: l'horror avrà una modalità a 60fps

Manca ancora qualche mese al ritorno di Alone in the Dark con un capitolo che funge da reboot e mescola in un unico gioco la storia dei primi due titoli della serie horror firmata Infogrames. In attesa di poter mettere le mani sulla versione finale del gioco, gli sviluppatori hanno svelato qualche dettaglio sulle impostazioni grafiche.

Nel corso di un'intervista, Andreas Schmiedecker (associate producer di THQ Nordic) ha confermato che il gioco supporterà due diverse modalità video nella versione per console di ultima generazione. Questo significa che i giocatori potranno decidere se prediligere il dettaglio grafico e la risoluzione mantenendo i 30 fotogrammi al secondo oppure se optare per la sempre più diffusa performance mode, che consentirà di giocare a 60fps. Occorre precisare che si parla di 4K per la modalità risoluzione, ma non è chiaro se tale risultato sia ottenuto partendo da una risoluzione più bassa o sia nativo.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il gioco approderà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 25 ottobre 2025 nelle sole versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Chiunque volesse farsi un'idea più concreta sul gioco può già scaricare la demo che funge da prologo di Alone in the Dark, la quale è disponibile gratis su tutte e tre le piattaforme su cui arriverà il survival horror.

Avete già letto gli ultimi dettagli sulla longevità di Alone in the Dark, che avrà ben due campagne?