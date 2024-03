Alone in the Dark: una 'vera' casa stregata per celebrare il ritorno del survival horror

La follia della Villa Derceto di Alone in the Dark fa da sfondo a l'ultima, terrorizzante esperienza organizzata da THQ Nordic invitando diversi giornalisti e creatori di contenuti a visitare una casa stregata per celebrare il ritorno del papà dei survival horror.

In compagnia di una folta schiera di personalità del settore tra giornalisti e youtuber come PewDiePie, El Rubius, Daz Games, MissMikkaa, Gnu e AngryJoe c'era anche la redazione di Everyeye.it, con THQ Nordic e i ragazzi di Pieces Interactive che ci hanno spronati a dare la caccia alle entità demoniache di un'abitazione londinese affacciata sul Tamigi.

Tra un jump scare e l'altro, l'esplorazione della casa infestata ci ha permesso di avventurarci nelle inquietanti profondità del girone dantesco che farà da sfondo al prossimo capitolo della serie di Alone in the Dark, il cui lancio è previsto per il 20 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il filmato confezionato da THQ Nordic riassume i momenti più spaventosi ed esilaranti delle esperienze in stile horror bodycam vissute dai partecipanti a questa 'caccia ai fantasmi', ma vi promettiamo che presto pubblicheremo anche il nostro video speciale che ripercorrerà le gesta compiute dalla redazione di Everyeye.it per fronteggiare le entità paranormali scaturite dall'incubo digitale di Alone in the Dark.