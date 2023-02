Aloy è troppo bassa in Horizon Call of the Mountain, alcuni giocatori sono stupiti

Molti giocatori sembrano rimasti sorpresi dallo scoprire l'altezza di Aloy in Horizon Call of the Mountain. In Horizon Zero Dawn e Forbidden West, l'altezza di Aloy non era mai stata rivelata ma in molti avevano ipotizzato un'altezza piuttosto importante, sopratutto se rapportata alle enormi macchine ribelli. Ma in realtà le cose non stanno così.

A quanto pare Aloy sarebbe alta un metro e 68 centimetri, tuttavia in Horizon Call of the Mountain Aloy sembra ancora più piccola, per merito della prospettiva e dal senso di immersione garantita dalla realtà virtuale. E come riportato da PushSquare, in molti sono rimasti letteralmente sorpresi nello scoprire che l'altezza di Aloy è assolutamente nella media.

Chi si aspettava un Watusso resterà sicuramente deluso. Aloy è alta poco meno di un metro e settanta centimetri ma questo non le ha certo impedito di combattere con successo contro enormi dinosauri robot e di vincere le sue battaglie.

Aloy è presente in Horizon Call of the Mountain come personaggio di supporto ma non in versione giocabile. Se però siete abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potete scaricare gratis Horizon Forbidden West per PS4 e PS5, la seconda avventura di Aloy è uno dei giochi PS Plus del mese di febbraio per gli abbonati ai due livelli superiori.