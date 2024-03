Aloy esplora l'Ovest Proibito in un cosplay da Horizon Forbidden West

A più di due anni dal rilascio originale, da pochissimi giorni Horizon Forbidden West è sbarcato anche su PC. La seconda avventura di Aloy, questa volta ambientata nell'Ovest Proibito, vanta miglioramenti incredibili che consento all'utenza di poter godere dell'esperienza di gioco anche in 4K a 60 FPS.

Sterminati orizzonti inesplorati e nuovi pericoli da affrontare per cercare di mettere fine al dominio delle macchine sull'umanità sono il cardine di Horizon Forbidden West, il sequel dell'incredibile avventura targata Guerrilla Games. In questa avventura action open world in terza persona siamo nuovamente al fianco di Aloy, ormai divenuto uno dei volti femminili più rappresentativi dell'industria videoludica.

Per la gioia di molti, finalmente Horizon Forbidden West non è più un'esclusiva PlayStation. Il titolo è arrivato su PC, ma per portare novità sul futuro della saga? Il team di PlayStation Studios ha più volte lasciato intendere che quella di Horizon è una trilogia. Recentemente non sono però arrivate buone nuove. Guerrilla Games ha licenziato numerosi membri dello staff di Horizon, per cui il team non se la passa al meglio.

In attesa di novità su un eventuale terzo capitolo di Horizon, la cosplayer Light Wing è perfetta in armatura Tenakth. In questo cosplay di Aloy da Horizon Forbbiden West ci ritroviamo nella natura selvaggia dell'Ovest Proibitio, ma sicuri della difesa fornita dal costume della tribù.

