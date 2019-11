Aloy e Sam Bridges riconnettono il mondo di Death Stranding con l'artwork di Guerrilla

Per festeggiare l'uscita di Death Stranding e congratularsi con l'amico Hideo Kojima per l'ottimo lavoro svolto sulla sua ultima avventura sci-fi fresca di lancio su PS4, gli artisti digitali di Guerrilla Games hanno realizzato un bozzetto che vede per protagonisti Aloy e Sam Bridges.

La simpatica iniziativa promossa dalla software house olandese che ha partecipato allo sviluppo di Death Stranding vede per protagonisti la fiera guerriera intepretabile nell'universo futuristico di Horizon Zero Dawn (e, forse, del rumoreggiato secondo capitolo next-gen per PS5) e l'impavido corriere degli Stati Uniti post-apocalittici dell'ultima epopea a tinte oscure del papà di Metal Gear.

L'immagine di Guerrilla ritrae i due eroi di Horizon e Death Stranding impegnati a "riconnettere il mondo" sfrecciando in sella alla moto di Sam per sfuggire a un branco di Inseguitori, una delle tante specie di dinosauri robot che dominano il mondo sci-fi dell'esclusiva PS4 di Guerrilla Games.

Prima di leggere i vostri commenti e di scoprire che cosa ne pensate di questo artwork (e, più in generale, delle vostre prime ore di gioco con Death Stranding), vi rimandiamo alla lettura della nostra guida piena di consigli e nozioni di base e all'approfondimento in cui ci chiediamo se Death Stranding è un gioco divertente.