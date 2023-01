Che ci fa Aloy in spiaggia? Ecco il nuovo, divertente spot PS5 a tema Horizon!

Per annunciare una maggiore reperibilità della sua console di punta nei negozi, Sony ha pubblicato un ironico spot a tema PlayStation 5, montato come il servizio di un telegiornale e con riferimenti a tutti i principali giochi di punta del colosso nipponico.

La piattaforma next-gen sta iniziando a divenire sempre più reperibile negli store sia fisici che digitali, rendendo quindi più semplice per tutti riuscire a prenderla dopo la lunga carenza di scorte vista nell'ultimo paio d'anni. E per spingere ancora di più PS5, Sony sta continuando a pubblicare altri piccoli spot dal taglio giornalistico: dopo aver visto il video celebrativo di PS5 basato su God of War Ragnarok, tocca adesso ad Horizon Forbidden West essere protagonista di un nuovo filmato promozionale, realizzato sempre in chiave ironica e divertente.

Nel video, della durata di qualche secondo, vediamo un reporter su una spiaggia intento a documentare il misterioso ritrovamento di orme di dinosauro sulla sabbia. E mentre l'inviato prosegue regolarmente con il suo servizio, alle sue spalle ecco comparire Aloy che, in fretta e furia, comincia a seguire la scia lasciata dalla misteriosa creatura. Non c'è però il tempo di vedere dove si sta dirigendo l'eroina di Horizon che la linea torna allo studio, chiudendo così la clip.

Cosa ne pensate delle nuove iniziative promozionali di Sony?