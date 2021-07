Alpha Point: la demo di The Coalition in Unreal Engine 5 non è un nuovo gioco

Alla GDC, The Coalition ha mostrato la demo tecnica Alpha Point realizzata con l'Unreal Engine 5 e ottimizzata per Xbox Series X. La presentazione è avvenuta a porte chiuse e non è stata resa pubblica, tuttavia PC Gamer ci racconta alcuni dettagli sulla tech demo.

La demo viene descritta come "molto breve" e di fatto presenta solamente un diamante che galleggia nell'aria in una ambientazione con rocce, terra e sabbia, che ricorda vagamente i paesaggi visti nella demo tecnica Lumen in the Land of Nanite per PS5, sempre realizzata con l'Unreal Engine 5.

Kate Rayner, direttore tecnico di The Coalition, afferma che lo studio è ancora nelle primissime fasi di approccio con il nuovo Engine tuttavia la vicinanza di Microsoft con Epic Games permette al team di collaborare con la compagnia per apprendere i segreti dell'ottimizzazione su Xbox Series X.

La demo Alpha Point è nata come esperimento con l'Unreal Engine 4 e solo in un secondo momento è stata convertita per l'Unreal Engine 5. Il Technical Art Director Colin Penty fa sapere che la maggior parte degli asset grafici sono realizzati con un numero di triangoli compresi tra 300.000 e 500.000, circa 15 volte il numero dei triangoli presenti mediamente negli asset di Gears 5, uscito nel 2019.

Lo studio sta sperimentando anche con la fisica e l'illuminazione, oltre a lavorare sul rendering dei personaggi, a questo proposito Colin Penty sorride pensando che "le ciglia di un personaggio che abbiamo realizzato contengono circa 3.500 triangoli, ovvero la quantità necessaria per creare all'epoca un intero personaggio su Xbox 360."

In chiusura, i responsabili tecnici si dicono soddisfatti dei risultati raggiunti e pensano che i giochi in Unreal Engine 5 avranno un "look incredibile" su Xbox Series X/S. Al momento continuano i test anche sulla risoluzione, il framerate e altri aspetti tecnici, tuttavia il team chiarisce che Alpha Point è solamente una demo tecnica, tutto il materiale grafico è stato creato per questa occasione e non ci sono piani per creare un gioco completo basato su questa tech demo.