Alpha Point, Demo in UE5 da The Coalition: Everyeye live stasera per seguire l'evento

Con l'avvio ufficiale della Game Developers Conference 2021, è giunto il momento della trasmissione di un appuntamento particolarmente interessante, firmato da The Coalition.

Come annunciato all'inizio del mese, il team di Gears of War prenderà infatti parte alla fiera con la trasmissione di un panel dedicato ad Unreal Engine 5. Nel corso di quest'ultimo, in particolare, verrà presentata la Tech Demo in UE5 "Alpha Point", realizzata dalla software house su Xbox Series X. Con il team di sviluppo ormai concentrato sullo sviluppo di natura next gen, l'occasione potrebbe portare con sé interessanti novità sul fronte delle attività del team, sul quale circolano da tempo diverse voci di corridoio.

Sono infatti molteplici gli osservatori che riferiscono di come The Coalition sia intenzionata a presentare al pubblico una nuova IP, che sarebbe a quanto pare destinata addirittura a prendere forma prima dell'atteso, ma ancora non annunciato, Gears of War 6. Non è detto che Alpha Point sia effettivamente correlata ad un nuovo titolo, ma vedere il team Xbox alle prese con Unreal Engine 5 resta sicuramente interessante.



Per questa ragione, la Redazione vi aspetta sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 22:00 di questa sera, martedì 20 luglio, per seguire in diretta il panel del team Microsoft.