Alpha Protocol è stato rimosso da Steam: è in sviluppo il Sequel, il Remake o la Remaster?

Gli allievi dell'agente speciale Michael Thorton non saranno felici di apprendere che Alpha Protocol, l'iconico action ruolistico di Obsidian e SEGA lanciato nel 2010 dopo una fase di sviluppo piuttosto travagliata, non può essere più acquistato su Steam.

"Su richiesta dell'editore, Alpha Protocol non è più disponibile su Steam", si legge sulle pagine del negozio digitale di Valve nell'inequivocabile messaggio che sostituisce il pulsante per l'acquisto dello storico GDR.

In base alle informazioni offerteci dallo stesso publisher di Alpha Protocol, quindi, dietro a questa scelta ci sarebbe una specifica richiesta delle alte sfere di SEGA che potrebbe preludere, come spesso avviene in questi casi, alla futura pubblicazione di una versione rimasterizzata o alla vendita della proprietà intellettuale a un soggetto terzo, presumibilmente Microsoft (dopo l'acquisizione di Obsidian annunciata nel novembre del 2018).

In molti, assistendo a questa insolita rimozione da Steam e all'ancor più enigmatica assenza di informazioni e chiarimenti da parte degli sviluppatori del titolo originario e dei proprietari di questa proprietà intellettuale, ritengono perciò che il tutto possa essere ricondotto alla volontà di Obsidian Entertainment, e quindi di Microsoft, di rilevare l'IP di Alpha Protocol con lo scopo di realizzarne un sequel per PC, Xbox Scarlett e, perchè no, PS5. E voi, nutrite ancora delle aspettative per Alpha Protocol 2 o preferite una remaster (o meglio ancora, un remake) del primo episodio?