Alpitour, mare e non videogiochi: slogan scatena l'ironia, tra Cyberpunk 2077 e Soliani

Direttamente dagli account social di Alpitour ha trovato diffusione uno slogan pubblicitario che non ha mancato di generare reazioni di divertita ironia nel settore dell'industria videoludica.

Come visibile direttamente in calce a questa news, la campagna promozionale della celebre Agenzia di Viaggi cita infatti apertamente il mondo dei videogiochi. Accompagnata dal messaggio "Altro che console! Quest’anno si riparte dalle cose che davamo per scontate, come giocare con le onde a riva", il post Facebook allega l'immagine di un bambino intento a divertirsi tra le onde, accompagnata dallo slogan "Non c'è videogioco che tenga".

La contrapposizione tra le due tipologie di intrattenimento non ha mancato di generare ironici commenti da parte di alcuni attori dell'industria videoludica. Tra questi ultimi possiamo citare l'account Facebook ufficiale di Cyberpunk 2077, che ha voluto offrire in maniera simpatica una soluzione per conciliare entrambe le attività: "Ooook, ooook. Choomba, quest'estate godetevi pure il mare in totale sicurezza, perché da settembre sarete impegnati a Night City". Anche il nostrano Davide Soliani, di stanza in Ubisoft Milano e responsabile dello sviluppo di Mario + Rabbids: Kingdom Battle ha condiviso il proprio punto di vista, chiamando in causa persino Blade Runner: "Ma di cosa parlate. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser e Bowser che si arrampicava su un grattacielo vestito da gattone. [...]".