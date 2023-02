Altair Breaker: un esercito di robot da falciare in Realtà Virtuale con PlayStation VR2

Non potendo assolumante 'bucare' l'appuntamento con il lancio ufficiale di PlayStation VR2, gli studi Thirdverse colgono l'occasione offertagli dall'uscita del nuovo visore per la Realtà Virtuale di PlayStation 5 per confermare l'avvenuta disponibilità di Altair Breaker su PS VR2.

La nuova esperienza action adventure firmata dalla casa di sviluppo indipendente immerge i giocatori in un universo in Realtà Virtuale pieno di creature meccaniche da falciare con l'ausilio di uno spadone da guerra.

Disponibile già dal mese di agosto dello scorso anno su PC e Meta Quest, Altair Breaker si presenta su PlayStation VR2 nella sua forma più 'completa': l'offerta contenutistica confezionata da Thirdverse comprende le aggiunte, le migliorie e le ottimizzazioni già sperimentate su Quest 2 con l'Update 2.0.0.

In questa sua nuova versione Event Horizon, l'action sci-fi a tinte fantasy di Thirdverse consente ai giocatori di sperimentare un sistema di combattimento ancora più fluido e reattivo, con un'infinità di animazioni da eseguire per tagliare e infilzare i robot con frenetiche combo. Nel titolo trova spazio anche una modalità multiplayer cooperativa con lobby da 4 giocatori.

Date perciò un'occhiata al video di lancio della versione PS VR2 di Altair Breaker e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo Sword Fighting Game in Realtà Virtuale.