AlterBorn: il looter shooter post-apocalittico si presenta su PC, PlayStation e Xbox

Gli sviluppatori di Iron Lung presenziano al Future Games Show per mostrare in video AlterBorn, uno sparatutto post-apocalittico in terza persona destinato ad approdare su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel 2023.

Nel descrivere il titolo, i ragazzi di Iron Lung promettono di offrire ai patiti di looter shooter un'esperienza ricca di attività da svolgere e di equipaggiamenti da sbloccare. AlterBorn deve il suo nome alla casta di guerrieri che popolerà le lande desolate di una Terra sull'orlo della distruzione: il nostro compito sarà appunto quello di partecipare alle battaglie degli Alterborn per ingaggiare una lotta senza quartiere contro tutti coloro che si contenderanno il controllo delle ultime risorse scampate al collasso della civiltà.

Nel corso dell'avventura avremo modo di esplorare le vastità di una bizzarra landa desolata e incrociare lo sguardo (e le bocche da fuoco) con i membri delle altre tribù belligeranti, sullo sfondo di un mondo post-apocalittico pieno di specie animali e vegetali ultraterrene.

Vi lasciamo in compagnia del nuovo video di AlterBorn e rimaniamo in attesa di ricevere ulteriori dettagli sul gameplay, sui contenuti e sulle attività da svolgere nel nuovo sparatutto di Iron Lung per PC e console.