AlterBorn: nuovo video gameplay per lo sparatutto soulslike a tinte oscure

A oltre un anno di distanza dall'annuncio del looter shooter post-apocalittico AlterBorn, gli studi Iron Lung ci reimmergono nelle atmosfere a tinte oscure di questo introgante sparatutto venato di elementi soulslike destinato ad approdare nei prossimi mesi su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Lo shooter in terza persona di Iron Lung ambisce a ritagliarsi uno spazio nel sempre più affollato genere dei soulslike con un'esperienza ricca di attività da svolgere e di equipaggiamenti da sbloccare. Il nostro compito sarà quello di di indossare i panni degli AlterBorn, gli appartenenti a una casta di guerrieri che si contenderà il controllo delle ultime risorse di una Terra ormai sull'orlo della distruzione.

L'odissea post-apocalittica confezionata dagli sviluppatori indie vedrà i giocatori ingaggiare una spietata guerra contro orde di mostri. Nel corso dell'avventura sarà comunque possibile entrare in contatto con altre tribù e decidere, di volta in volta, per quale fazione parteggiare nella battaglia per l'acquisizione delle ultime risorse rimaste sul pianeta.

Date perciò un'occhiata al nuovo video gameplay e alle ultime immagini di Alterborn e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo sparatutto post-apocalittico intriso di elemento roguelite e soulslike.