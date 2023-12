Da Altered Beast a OutRun: 5 giochi che SEGA dovrebbe riportare subito in vita

Ai The Game Awards, SEGA ha annunciato il ritorno di Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi: i giochi in questione torneranno sui nostri schermi con nuovi progetti, una bellissima notizia per i nostalgici. Noi però guardiamo oltre e ci siamo messi a pensare ad altri cinque giochi SEGA che vorremmo rivedere presto.

E voi, con quali altri giochi o serie SEGA vorreste rigiocare in versione moderna? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

Comix Zone

Uscito fuori tempo massimo su Mega Drive, Comix Zone è un picchiaduro a scorrimento con protagonista il fumettista Sketch Turner che improvvisamente si ritrova intrappolato nei suoi fumetti. Un gioco troppo breve e difficilissimo, tuttavia estremamente affascinante grazie alla possibilità di muoversi tra le varie tavole e vignette... e si potevano persino scaraventare i nemici fuori dalle pagine. Lo vogliamo rigorosamente in 2D, stile Streets of Rage 4.

Altered Beast

Se torna Golden Axe, perché non Altered Beast? Nel 2005 SEGA ci aveva provato con un gioco 3D su PlayStation 2 ma è andata malissimo e successivamente il marchio è rimasto chiuso nel cassetto. Immaginate un gioco d'azione stile God of War, con le tecnologie attuali... troppo rischioso dite? D'accordo, vada per il nostalgico 2D in Pixel Art, noi non ci lamenteremo di certo.

Virtual-On

Armored Core 6 ha dimostrato che i giochi a base di mech possono essere un successo anche ai giorni nostri, dunque perché non riproporre Virtual-On? Nel 1996 i combattimenti tra robottoni di SEGA hanno creato un genere (cavalcato poi da altri con maestria proprio con la serie Armored Core), la serie ha vissuto un buon successo nelle sale giochi per poi eclissarsi. Ma il fascino dei robot è rimasto invariato, oggi come negli anni '90.

The House of the Dead

Bene i remake, bene le riedizioni, ma adesso puntiamo i piedi e pretendiamo un nuovo House of the Dead nuovo di zecca. House of the Dead Scarlet Dawn è uscito nel 2018 solamente nel circuito arcade ed è passato inosservato, si potrebbe iniziare portando magari quest'ultimo su console e PC (in realtà virtuale, perché no...) e dare poi vita ad un titolo inedito. Noi continuiamo a sperare, del resto gli zombi hanno sempre il loro fascino.

Out Run

Out Run è una leggenda degli anni '80... una folle corsa su una Ferrari, con una colonna sonora mozzafiato. Serve altro? Proprio no, anzi, a noi basterebbe per divertirci nuovamente con OutRun. L'unico problema potrebbe essere quello di ottenere le licenze dalla casa di Maranello. SEGA, Ferrari, se ci state leggendo, almeno provateci.

Bonus: Virtua Fighter

Virtua Fighter non è tecnicamente scomparso e anzi, da tempo si parla di un imminente annuncio di Virtua Fighter 6 e anzi, ce lo aspettavo ai The Game Awards ma così non è stato. SEGA però ha più volte ribadiro di essere al lavoro per il ritorno della serie e quindi non ci resta che aspettare.