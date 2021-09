Altered Carbon, l'autore lavora a shooter multiplayer GDR: presto su PS5 e Xbox Series X

Portato all'attenzione del grande pubblico grazie all'omonima serie TV Altered Carbon, il suggestivo immaginario letterario fantascientifico è firmato dalla penna del romanziere Richard K. Morgan.

L'autore, mentre prosegue la propria attività come scrittore, è ora entrato a far parte di Gunzilla Games, nuovo team di sviluppo che lo scorso anno ha accolto a bordo anche Neill Bloomkamp, regista di District 9. Software house di recentissima formazione, quest'ultima è ormai da un anno al lavoro sul proprio primo grande progetto. Nello specifico, stiamo parlando di uno shooter multiplayer, arricchito da elementi GDR e caratterizzato da un'ambientazione sci-fi. Intervenuto come ospite ad un evento in Ucraina, Richard K. Morgan ha offerto alcuni primi dettagli sulla produzione.



Produzione di calibro AAA, lo sparatutto troverà spazio su hardware di "nuova generazione", con dunque pubblicazione presumibilmente riservata a PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nell'ottica dello scrittore, responsabile della creazione dell'immaginario del titolo, la priorità è quella di riuscire a creare dinamiche in grado di consentire ai giocatori di sperimentare la produzione nel modo che preferiscono. Gli amanti dei GDR, in particolare, potranno godere di un comparto narrativo ricco e sfaccettato, ma coloro che prediligono l'azione non saranno costretti ad approfondirne la trama. La narrazione nello shooter Gunzilla Games, ha chiarito Morgan, sarà in particolare legata ad un sistema di reputazione e a meccanismi di ricompensa, ma purtroppo non sono stati offerti ulteriori dettagli.



In attesa di saperne di più, sicuramente i possibili esiti del lavoro di un tale team creativo destano curiosità.