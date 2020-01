L'alternanza delle stagioni nei nuovi screenshot di Animal Crossing New Horizons

Mancano poco più di tre mesi all'arrivo dell'atteso nuovo capitolo della saga di Animal Crossing, New Horizons, che sarà disponibile a partire dal 20 Marzo del 2020, e i nuovi screenshot diffusi da Nintendo ci danno un'idea di cosa ci sarà da aspettarsi nel gioco.

La casa di Kyoto ha infatti aperto il nuovo sito ufficiale giapponese per il videogioco, arricchendolo così di nuove immagini inedite, che ci mostrano che ancora una volta sarà data grande rilevanza all'alternanza delle stagioni.

Animal Crossing ha sempre seguito di pari passo il calendario reale, e dunque si possono notare panorami primaverili, ma anche paesaggi più aridi e secchi tipicamente estivi, così come nell'ultima foto si nota una nevicata che ci aspetterà il prossimo inverno, e così via. È presumibile che come di consueto ci saranno diverse attività da svolgere a seconda della stagione in cui ci si trova.

Come detto, bisognerà aspettare ancora un po' di tempo prima di incontrare nuovamente Tim Nook e gli abitanti del villaggio. Nell'attesa, proprio ieri è stato diffuso un nuovo trailer del gioco in occasione di Capodanno, che ha mostrato anche la cover art ufficiale di Animal Crossing New Horizons.

Per approfondire ulteriormente, inoltre, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Animal Crossing New Horizons. Che ne pensate? Cosa vi attendete dal gioco in esclusiva su Nintendo Switch?