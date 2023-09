Altheia The Wrath of Aferi, il gioco italiano allo show Xbox: tra Zelda e Studio Ghibli

C'è parecchia Italia a questo Tokyo Game Show 2023: a breve distanza dalla pubblicazione del nuovo trailer di Enotria: The Last Song, un secondo team di sviluppo nostrano si presenta infatti all'evento giapponese.

Dal palco dell'Xbox Digital Showcase, i fondatori di MarsLit Games annunciano Altheia: The Wrath of Aferi, adventure game ispirato ai primi The Legend of Zelda, ai film d'animazione di Mamoru Hosoda e alle opere di Hayao Miyazaki edite dallo Studio Ghibli. Con suggestioni tratte da capolavori quali Wolf Children e La città incantata, il titolo pone al centro della scena una coppia di protagonisti: Lili, una guardiana armata di spada, e Sadi, un monaco dotato di poteri arcani.



Sfruttando le proprie abilità, i due giovani dovranno collaborare all'interno di un mondo fantasy minacciato dalla corruzione del Vuoto. Afflitta per la recente morte della madre, Lili dovrà in particolare accettare la difficile eredità del genitore, mentre scontri e puzzle ambientali metteranno alla prova i giocatori di Altheia: The Wrath of Aferi.

Altheia: The Wrath of Aferi è stato presentato con un primo gameplay trailer, che potete visionare in apertura a questa news. Ancora nessuna finestra di uscita confermata, ma l'avventura dovrebbe arrivare "presto" su PC e console Xbox. Dallo show Xbox, intanto, arriva anche un nuovo trailer di Persona 5 Tactica.