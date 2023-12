Altra chiusura per Embracer Group: questa volta tocca ai creatori di Insurgency Sandstorm?

Continuano ad arrivare brutte notizie per quel che riguarda Embracer Group, la compagnia in profonda crisi che sta licenziando dipendenti e chiudendo software house per limitare i danni.

Giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei licenziamenti per il team di Chorus, ma questa sera ha iniziato a circolare la voce di un'altra chiusura. Stando a numerosi insider, che avrebbero appreso la notizia dagli sviluppatori, ad essere stata chiusa è New World Interactive. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, New World Interactive è una software house con sede a Denver che ha dato i natali a Day of Infamy e Insurgency Sandstorm.

Per quanto sia triste, la notizia è tutt'altro che inaspettata, dal momento che la grave situazione in cui versa Embracer Group implica che eventi di questo tipo possano verificarsi da un momento all'altro. Ancora una volta, quindi, dobbiamo ribadire che nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre conferme circa la chiusura di software house o il licenziamento in massa di sviluppatori.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che Embracer Group ha licenziato 900 persone in soli tre mesi: in sostanza, non ha più un lavoro circa il 5% dei dipendenti della compagnia.