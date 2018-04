Altra patch per Street Fighter V: Arcade Edition in arrivo domani, nuovi bilanciamenti

Già da domani sarà disponibile il nuovo update per, che va a cambiare moltissimi parametri di gioco per bilanciare meglio il roster. Lo potrete scaricare gratuitamente al termine della manutenzione programmata.

Capcom ha annunciato oggi l'arrivo di una nuova patch per il suo picchiaduro Street Fighter V: Arcade Edition, disponibile su PS4 e PC. Il nuovo update, denominato ufficialmente "Season 3 Balance Update", sarà disponibile già da domani subito dopo una breve manutenzione ai server programmata.

I cambiamenti apportati all'interno del gioco e alle statistiche dei personaggi del roster sono tantissimi e impossibili da elencare tutte, ma se volete darci un'occhiata vi rimandiamo al chancelog ufficiale riportato da Gematsu. Occhio che il vostro personaggio preferito non venga subdolamente nerfato!

Per chi non la conoscesse, questa versione speciale di Street Fighter include al suo interno Street Fighter V più i Character Pass 1 e 2, i quali aggiungono 12 personaggi giocabili e 12 costumi premium. Un bel pacchetto per tutti i fan della saga, e per esteso anche per tutti i fan del genere picchiaduro: un ottima alternativa al recente Tekken 7.

E voi cosa ne pensate? Preferite Street Fighter o Tekken, i due eterni rivali dello scenario dei picchiaduro? Fatecelo sapere nei commenti!