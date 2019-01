Altri due giochi NES si aggiungono al catalogo di Nintendo Switch Online a gennaio

Oltre ad aver annunciato le date di lancio di Yoshi's Crafted World e Kirby's Extra Epic Yarn, la casa di Kyoto ha svelato nelle scorse ore anche l'arrivo a gennaio di due nuovi classici NES per gli abbonati Nintendo Switch Online.

Dal 16 gennaio gli abbonati al servizio potranno giocare con Blaster Master e Zelda II The Adventure of Link. Il primo è un gioco d'azione con elementi shooter sviluppato da Sunsoft, primo episodio di una serie piuttosto popolare su NES e continuata negli anni successi (con minor successo) anche su Game Boy, SNES, Wii e Wii U.

Zelda II The Adventure of Link è invece l'ultimo gioco della serie prodotto per NES, action platform 2D che all'epoca non è riuscito convinto pienamente pubblico e critica, pur ottenendo un notevole successo commerciale. In Giappone si unisce alla lineup di gennaio anche Joy Mech Fight, titolo pubblicato da Nintendo nel 1993 su Famicom esclusivamente nel Paese del Sol Levante.