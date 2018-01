Un altro negozio retail rinuncia a Xbox One dopo le novità annunciate per Xbox Game Pass

Pochi giorni fa vi avevamo riferito delle lamentele del retailer austriaco Gameware KG che, in seguito alle ultime novità legate aannunciate da, ha deciso di cessare la vendita di Xbox One in quanto non più profittevole per il negoziante.

Microsoft renderà disponibili le sue esclusive al lancio tramite l'acquisto di un abbonamento a Xbox Game Pass, un servizio di gaming on-demand che richiede un esborso di soli 9,99 euro al mese ai giocatori. Alcuni rivenditori indipendenti, di conseguenza, non hanno accolto particolarmente bene le novità, anche alla luce del fatto che il servizio consegna agli utenti un catalogo di oltre 100 giochi.

"Essenzialmente, ha reso da un giorno all'altro il nostro business [legato a Xbox] completamente inutile", ha dichiarato Stuart Benson di Extreme Gamez. "Perché la gente dovrebbe comprare un gioco usato da 12-15 sterline quando possono pagarne 10 e accedere ad un catalogo enorme di titoli? Perché dovremmo supportarli e vendere le loro console e i loro accessori se non ne ricaviamo nulla? Non guadagniamo nulla dalla loro selezione digitale. È piuttosto insensato. Tanto vale affidarci a chi ci supporta, ovvero Sony". Esattamente come deciso da Gameware KG, anche Extreme Gamez ha quindi deciso di non vendere più Xbox One, mentre altri retailer hanno ammesso di star prendendo in considerazione la possibilità di fare altrettanto.

Cosa ne pensate di questa vicenda? Phil Spencer è recentemente tornato a parlare di Xbox Game Pass, definendolo una buona opportunità per i giochi single player.