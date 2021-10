Alvaro Morata della Juve gioca a Call of Duty mentre accompagna la moglie a fare shopping!

Alvaro Morata è un fedele giocatore di Call of Duty Mobile, come confermato dal calciatore della Juventus in occasione del lancio della Seconda Stagione Secondo Anniversario del celebre sparatutto mobile di Activision.

"Non posso credere che Call of Duty Mobile sia al suo secondo anniversario, il tempo passa davvero in fretta." ha dichiarato Alvaro Morata. "Adoro giocare a Call of Duty e averlo sul cellulare mi permette di portarlo ovunque e giocare quando voglio. I momenti in cui Call of Duty Mobile diventa insostituibile sono i lunghi viaggi con la squadra e quando aspetto mia moglie che va a fare shopping! A parte gli scherzi, è davvero bello far parte di una community così grande e appassionata."

Per l'occasione il calciatore ha anche pubblicato alcuni utili consigli per elaborare le migliori tattiche di gioco in Call of Duty Mobile:

La prima decisione da prendere è dove atterrare . Questo influenzerà il resto della partita. Se si scelgono luoghi periferici si possono incontrare meno nemici ed è possibile raccogliere il bottino con più calma, tuttavia, i luoghi più popolari tendono ad offrire bottini più consistenti.

. Questo influenzerà il resto della partita. Se si scelgono luoghi periferici si possono incontrare meno nemici ed è possibile raccogliere il bottino con più calma, tuttavia, i luoghi più popolari tendono ad offrire bottini più consistenti. Usa la mappa a tuo vantaggio . Blackout mette a disposizione grandi spazi e una moltitudine di opportunità di ingaggio. Esplora e cerca le migliori posizioni per sfruttare appieno la tua arma. Ricorda sempre il tipo di arma e le munizioni che hai a disposizione, prima di entrare in uno scontro.

. Blackout mette a disposizione grandi spazi e una moltitudine di opportunità di ingaggio. Esplora e cerca le migliori posizioni per sfruttare appieno la tua arma. Ricorda sempre il tipo di arma e le munizioni che hai a disposizione, prima di entrare in uno scontro. Prendi un veicolo . Blackout non è una mappa piccola e spostarsi a piedi può essere uno svantaggio. I veicoli ti permettono di muoverti velocemente, evitando possibili imboscate o aree inaccessibili.

. Blackout non è una mappa piccola e spostarsi a piedi può essere uno svantaggio. I veicoli ti permettono di muoverti velocemente, evitando possibili imboscate o aree inaccessibili. Andare in confusione può portarti alla sconfitta . Devi essere consapevole di ogni movimento e usare tutte le informazioni disponibili per identificare dove sono i nemici. Che si tratti di sconfiggerli o di sopravvivere, non abbassare la guardia.

. Devi essere consapevole di ogni movimento e usare tutte le informazioni disponibili per identificare dove sono i nemici. Che si tratti di sconfiggerli o di sopravvivere, non abbassare la guardia. Rimani calmo. La frustrazione è qualcosa che tutti abbiamo sperimentato giocando contro qualcuno. Tuttavia, è importante non dimenticare mai la cosa più importante: divertirsi.

La mappa Blackout è disponibile in Call of Duty Mobile, l'ultimo aggiornamento del gioco ha introdotto questa popolare mappa multiplayer apparsa per la prima volta in Call of Duty Black Ops 4.