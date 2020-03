I am Dead: Annapurna Interactive presenta il nuovo puzzle game in uscita su Switch e PC

Il palcoscenico virtuale dell'Indie World di Nintendo è stata l'occasione per Annapurna Interactive di presentare il nuovo puzzle game I am Dead, sviluppato da Hollow Ponds e Richard Hogg e presto disponibile su Switch e PC.

I am Dead è un'avventura intrisa di affascinanti puzzle che porterà i giocatori a scoprire la piccola isola nordatlantica di Shelmerston, in un viaggio che tratterà temi importanti e delicati come quello della morte e dell'aldilà. Il titolo sviluppato dai creatori di Hohokum e Wilmot's Warehouse vedrà come protagonista il curatore del museo cittadino che racconterà le vicende della ridente isola da una prospettiva alta e particolare come quella che nell'immaginario del gioco consente la vita dopo la morte, il tutto con uno stile grafico particolare e colorato, come spesso accade nella tradizione dei titoli pubblicati da Annapurna.

Prima di lasciarvi al trailer di presentazione, vi ricordiamo che I am Dead uscirà nel 2020 su Nintendo Switch e PC. Nell'ambito dell'Indie World di Nintendo sono stati presentati altri titoli come il GDR italiano Baldo e The Last Campfire.