I Am Fish: il 'sequel ittico' di I Am Bread si tuffa a settembre su PC, Xbox e Game Pass

Manca poco all'Xbox Gamescom Showcase ma i ragazzi di Bossa Studios preferiscono ritagliarsi un proprio spazio mediatico annunciando la data di uscita ufficiale su PC e console Xbox di I Am Fish con un video che, oltretutto, ne conferma l'arrivo anche su Xbox Game Pass sin dal lancio.

Presentato nel marzo del 2020 con un video teaser, I Am Fish è l'improbabile "sequel ittico" dell'altro grande successo commerciale dei Bossa Studios, I Am Bread. Il titolo si appoggia infatti a un profondo motore fisico per narrare le mirabolanti gesta compiute da quattro pesci che, strappati dal loro habitat, si coalizzano per sfuggire dalla prigione rappresentata dall'acquario di un negozio di animali.

Per raggiungere il loro scopo, gli intrepidi figli dell'oceano dovranno fare appello a tutto il loro coraggio per superare i numerosi ostacoli presenti in livelli con sfide che richiederanno una grande prontezza di riflessi.

In base al pesce interpretato potremo nuotare, volare, ruotare e saltellare in completa libertà, sfruttando così gli oggetti disseminati nell'ambientazione per fare la spola tra pozzanghere, vasi e piscine da utilizzare come "stazioni di servizio improvvisate". I pesci più intraprendenti avranno persino l'opportunità di servirsi delle immancabili bocce di vetro e di altre tipologie di contenitori per superare le aree della mappa senza specchi d'acqua.

Prima di lasciarvi al nuovo video, vi informiamo che I Am Fish sarà disponibile dal 16 settembre su PC, Xbox One e in versione ottimizzata per Xbox Series X/S, con "tuffo" immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.