I Am Jesus Christ cerca discepoli: al via il Beta Testing in UE5, ecco come partecipare

Gli ultimi aggiornamenti sul peculiare simulatore targato SimulaM risalivano alla condivisione di un nuovo video gameplay di I Am Jesus Christ pubblicato - neanche a dirlo - lo scorso Natale.

E ora che la Pasqua si avvicina all'orizzonte, è tempo di ulteriori novità sul peculiare simulatore di Messia confezionato dalla software house. SimulaM, in particolare, ha annunciato di aver messo a punto una nuova build di I Am Jesus Christ. Con un ampio numero di ottimizzazioni sul fronte della fluidità e del frame rate, gli autori sono desiderosi di mettere il contenuto nelle mani dei videogiocatori.

Per questa ragione, SimulaM ha annunciato di essere in cerca di ben 2.500 appassionati che possano prendere parte ad un Beta Test di I Am Jesus Christ. Per avere un'opportunità di essere selezionati, è sufficiente iscriversi alla sessione di prova direttamente dalla pagina Steam del gioco. Qui, è infatti presente una sezione dedicata, con dicitura "Partecipa a I Am Jesus Christ Playtest". Cliccando sul prompt "Richiedi l'Accesso", si invierà la propria candidatura. Per comodità, vi riportiamo di seguito il link alla scheda Steam del titolo:

I fortunati giocatori selezionati riceveranno una comunicazione entro le prossime 24 ore circa, con tutti i dettagli per cimentarsi con il simulatore di Messia in