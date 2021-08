I Am Jesus Christ: c'è anche Giovanni Battista nel video sul gameplay free roaming

Con il nuovo video diario di I Am Jesus Christ, gli sviluppatori di SimulaM ci conducono sulle rive del fiume Giordano per reinscenare su Unreal Engine 4 l'incontro tra il Messia e Giovanni Battista e mostrare l'esperienza free roaming in scampoli di gameplay inediti.

Il nuovo progetto edito da PlayWay S.A., ma ormai prossimo a sbarcare su Kickstarter per ottenere ulteriori finanziamenti da coloro che vorranno partecipare al crowdfunding, ripercorrerà la vita e le opere di Gesù dando modo agli utenti di assistere in prima persona agli eventi biblici più rappresentativi del Nuovo Testamento.

Nel corso dell'avventura, gli emuli del Nazareno potranno assistere e partecipare a miracoli come la moltiplicazione dei pani e dei pesci o la guarigione degli infermi: il racconto interattivo promesso da SimulaM si dipanerà in capitoli che culmineranno in eventi come l'Ultima Cena, il Battesimo di Gesù, la Crocifissione o la Resurrezione. Essì, nel caso ve lo steste chiedendo, in I Am Jesus Christ ci sarà anche la lotta con Satana!

In ogni capitolo sarà possibile esplorare liberamente la Galilea, interagire con i suoi abitanti e partecipare a diverse attività legate all'esperienza open world, come ci viene illustrato dagli stessi sviluppatori nel nuovo video. Le tempistiche di lancio e le modalità di distribuzione dell'avventura a episodi di I Am Jesus Christ su PC (Steam) verranno comunicate da SimulaM durante la campagna di raccolta fondi che, presumibilmente, sarà aperta entro breve su Kickstarter.