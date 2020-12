I Am Jesus Christ: il gioco sui miracoli di Gesù risorse in immagini e video

In vista del Natale, gli autori di SimulaM si riaffacciano online per mostrare un nuovo video gameplay e delle immagini inedite di I Am Jesus Christ, il gioco che ambisce a ripercorrere la vita di Gesù e gli eventi biblici più rappresentativi del Nuovo Testamento.

Le scene di gameplay confezionate dagli sviluppatori di questo progetto edito da PlayWay S.A. (il publisher di Bad Dream Coma e 911 Operator) immortalano il Messia nei momenti chiave della seconda parte della Bibbia cristiana.

Nel corso dell'avventura, gli utenti potranno assistere e partecipare in prima persona a miracoli come la guarigione degli infermi o la moltiplicazione dei pani e dei pesci: nel gioco troveranno spazio anche l'Ultima Cena, la Crocifissione e la Resurrezione di Gesù, il tutto ricreato in un racconto interattivo che, stando a quanto è possibile osservare nel nuovo video, verrà suddiviso in capitoli ma con l'opportunità di esplorare liberamente la Galilea. Lo scorso anno, d'altronde, gli stessi sviluppatori confermarono la natura open world di I Am Jesus Christ e la possibilità, per gli emuli del Nazareno, di intraprendere una battaglia contro Satana in persona!

La pagina Steam di I Am Jesus Christ indica il titolo come in uscita nel 2021, ma l'ultimo trailer proposto da SimulaM preannuncia l'apertura imminente di una raccolta fondi tra privati che si terrà su Kickstarter: nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni sul gioco nel corso del crowdfunding, rimaniamo in religioso silenzio e vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer e delle immagini che trovate in galleria.