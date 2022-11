I Am Jesus Christ Prologue arriva gratis: data di lancio per il prologo del gioco su Gesù

Come promesso dagli autori di SimulaM, è giunto il momento di prepararsi alla pubblicazione del prologo di I Am Jesus Christ, il peculiare videogioco che mira a ripercorrere la vita di Gesù di Nazareth.

Con un trailer dai toni epici, la software house ha infatti confermato l'imminente pubblicazione del prequel stand-alone di I Am Jesus Christ. Con il titolo di I Am Jesus Christ: Prologue Version, la produzione videoludica approderà su PC il prossimo giovedì 1 dicembre 2022, giusto in tempo per le festività natalizie. Il contenuto consentirà al pubblico di familiarizzare con le dinamiche di gameplay del titolo, oltre che di scoprire i primi capitoli dell'avventura cristiana.



Dettaglio interessante, I Am Jesus Christ: Prologue Version sarà distribuito in maniera completamente gratuita, con lancio atteso nel catalogo di Steam. Lo store di Valve sta già ospitando una scheda dedicata al contenuto, dalla quale sarà possibile avviare il download gratuito al momento del lancio. Di seguito, vi segnaliamo il link:

Ancora nessuna data di lancio per quella che sarà l'avventura completa firmata da SimulaM. In seguito alla presentazione dell'ultimo video gameplay di I Am Jesus Christ, la software house non ha infatti offerto aggiornamenti sul debutto del titolo.