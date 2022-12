I Am Jesus Christ Prologue disponibile gratis: regalo di Natale per il gioco su Gesù

Come promesso dagli sviluppatori di SimulaM, è tempo di giocare gratis ad I Am Jesus Christ: Prologue, primo assaggio dell'avventura videoludica dedicata alla vita di Gesù di Nazareth.

Giusto in tempo per le prime festività della stagione natalizia, la software house ha infatti reso disponibile il prologo di I Am Jesus Christ. Il contenuto, che propone circa un'ora di gameplay, rappresenta un primo assaggio di quello che sarà il gioco finale. Distribuito come free to play, I Am Jesus Christ: Prologue può essere riscattato gratis su Steam. I giocatori PC interessati possono procedere con il download al seguente link:

Con una visuale in prima persona, il titolo pone i giocatori direttamente nei panni della figura storica, fulcro della religione cristiana. Con diverse ambientazioni volte a ricreare la vita di Gesù di Nazareth, I Am Jesus Christ: Prologue offrirà due modalità di fruizione, con una Story Mode pensata per gli utenti con poca esperienza e un'opzione di gioco per gli utenti navigati.



In attesa di scoprire la data di lancio di I Am Jesus Christ in Unreal Engine 5, i più curiosi possono dunque avere un primo assaggio della produzione, con il Prologo che consentirà di cimentarsi sin da subito con l'esecuzione di miracoli.