I Am Jesus Christ, tutto pronto per il ritorno del Messia: il Prologo arriva a dicembre!

A conclusione delle numerose fasi di Beta testing di I Am Jesus Christ organizzate in questi mesi, gli sviluppatori di SimulaM si apprestano a lanciare il Prologo del chiacchierato 'simulatore di Gesù' basato su Unreal Engine 5.

Il lungo percorso intrapreso dal team di SimulaM per concretizzare il sogno di un'avventura sandbox che rievochi gli eventi biblici più rappresentativi del Nuovo Testamento, quindi, sta per giungere ad una tappa fondamentale.

Il Prologo di I Am Jesus Christ darà a tutti gli emuli del Nazareno l'opportunità di assistere e partecipare ad alcuni dei miracoli che ritroveremo nella versione finale del titolo, la cui uscita dovrebbe avvenire nel corso del 2023. Sin dal Prologo, i giocatori dovrebbero essere in grado di interagire con gli abitanti della Galilea e partecipare a diverse attività accompagnate, come facilmente prevedibile, da un resoconto degli eventi e da numerosi riassunti testuali.

Il racconto interattivo promesso dagli sviluppatori di I Am Jesus Christ si dipanerà in capitoli che ricostruiranno su Unreal Engine 5 eventi biblici come l'Ultima Cena, la Crocifissione, il Battesimo di Gesù o la Resurrezione. Tra guarigioni degli infermi e moltiplicazioni di pani e pesci, in I Am Jesus Christ ci sarà anche la lotta contro Satana.