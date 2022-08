I Am Jesus Christ risplende con un nuovo gameplay: il calvario di Gerusalemme in UE5

Ad alcuni mesi di distanza dall'annuncio dell'avvio di nuove sessioni di Beta Testing di I Am Jesus Christ, il team di sviluppo del titolo dedicato alla vita di Gesù di Nazareth torna ad offrire aggiornamenti.

In particolare, con il video gameplay che trovate in apertura a questa news, gli autori di SimulaM presentano uno degli ultimi livelli che troveranno spazio all'interno del gioco. Denominato "Road to Golgotha", lo scenario ricrea infatti il cosiddetto calvario di Gerusalemme, il percorso compiuto da Gesù verso la crocifissione. Secondo i racconti raccolti nei Vangeli, il figlio di Maria fu costretto a trasportare la propria croce sino alla collina del Golgota, oltre le mura di Gerusalemme, dove trovò infine la morte per mano dei Romani.



Dopo aver presentato al grande pubblico le sequenze di I Am Jesus Christ ispirate ai quaranta giorni nel deserto raccontati nella Bibbia, il team di SimulaM procede dunque a pieno ritmo con lo sviluppo del suo peculiare titolo. Al momento ancora privo di una data di lancio precisa, il gioco dovrebbe ormai trovarsi nelle battute finali dello sviluppo, dopo un rallentamento determinato dalla decisione di spostare la realizzazione di I Am Jesus Christ su Unreal Engine 5. Al momento, la pubblicazione del gioco è prevista in esclusiva su PC.